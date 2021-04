(Di sabato 3 aprile 2021) L’inatteso, e clamoroso, passo falso di sabato del Chelsea contro il West Brom rende questa partita ancora più importante per la squadra di Jose Mourinho. I Blues, nonostante una stagione vissuta tra alti e bassi, possono ancora giocare carte importanti nella corsa verso il quarto posto. Da parte sua Steve Bruce, molto criticato di recente InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Newcastle-Tottenham (domenica, ore 15:05): formazioni, quote, pronostici - DMVecinal : RT @redgol: Tottenham visita a un Newcastle que se acerca al descenso - redgol : Tottenham visita a un Newcastle que se acerca al descenso - sportnotizie24 : #Newcastle-#Tottenham, le probabili formazioni: Mourinho rincorre il quarto posto -

Ultime Notizie dalla rete : Newcastle Tottenham

Il Veggente

...- DAZN PSG - Soyaux (Division 1 Feminine) - DAZN 13.30 Chelsea - Birmingham City (FA WSL) - DAZN 14.00 Alaves - Celta (Liga) - DAZN 15.00 Nantes - Nizza (Ligue 1) - DAZN 15.05(...2 (ore 15.05) Match valido per la trentesima giornata di Premier League. I padroni di casa vengono dalla pesante sconfitta esterna per 3 - 0 contro il Brighton e in classifica ...Aston Villa-Fulham, Premier League: probabili formazioni, pronostici 3 Aprile 2021 Athletic Bilbao-Real Sociedad, Coppa del Re: streaming, pronostici 3 Aprile 2021 Newcastle-Tottenham, Premier League: ...Newcastle-Tottenham è una partita della trentesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:05: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming. Letteralmente ...