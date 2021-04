New York legalizza la marijuana. Addio alla “War on Drugs” (Di sabato 3 aprile 2021) Da questa settimana negli Stati Uniti l’uso della marijuana a scopi ricreativi è legale in 15 stati, dopo essere stato autorizzato dallo stato di New York in una legge che prevede anche la redistribuzione di milioni di dollari a favore delle comunità colpite dalla “War on Drugs” degli ultimi decenni. A 25 anni da quando la California ha per prima legalizzato l’uso terapeutico della marijuana nel 1996 e a 9 anni da quando Washington e Colorado hanno autorizzato l’uso ricreativo, la legalizzazione della marijuana ha dato vita nel paese a un’industria da 17,5 miliardi di dollari di vendite nel 2020, in crescita del 46 percento rispetto all’anno precedente, secondo la società di ricerca del settore BDSA. Anche se continua a essere considerata ... Leggi su tpi (Di sabato 3 aprile 2021) Da questa settimana negli Stati Uniti l’uso dellaa scopi ricreativi è legale in 15 stati, dopo essere stato autorizzato dallo stato di Newin una legge che prevede anche la redistribuzione di milioni di dollari a favore delle comunità colpite d“War on” degli ultimi decenni. A 25 anni da quando la California ha per primato l’uso terapeutico dellanel 1996 e a 9 anni da quando Washington e Colorado hanno autorizzato l’uso ricreativo, lazione dellaha dato vita nel paese a un’industria da 17,5 miliardi di dollari di vendite nel 2020, in crescita del 46 percento rispetto all’anno precedente, secondo la società di ricerca del settore BDSA. Anche se continua a essere considerata ...

marcofurfaro : Con quello di New York, sono 16 gli Stati americani che hanno legalizzato il consumo di #marijuana. Legalizzare f… - Agenzia_Ansa : Voli covid tested da New York a Malpensa, atterrati due aerei. Il ministro del Turismo Garavaglia: 'Segnale molto i… - riotta : Dal 30 marzo a New York tutti vaccinati dai 30 anni in su. Ripeto 'trenta' non 'ottanta'. - omegaman73 : @mgmaglie questo dinosauro dell'ancient regime che faceva la Maria Antonietta de sto cazzo a New York a spese della RAI. - AppleEducate : RT @Vittorino1806: Oggi il 'New York Times' ha pubblicato un'anteprima dell’intervista al CEO di Apple 'Tim Cook' che andrà in onda integra… -