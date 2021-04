Netflix entra in collaborazione con una scuola di cinema italiana, la “Luchino Visconti” (Di sabato 3 aprile 2021) La scuola milanese di cinema ha fatto un accordo con Netflix per uno stage sul managment dei prodotti seriali. Il mondo del produzione cinematografica è molto cambiato negli ultimi anni. Un’arte nuova come il cinema ha contemplato fasi differenti di produzione: dai film di genere, ai colossal, all’introduzione del sonoro, del colore e via dicendo. L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 3 aprile 2021) Lamilanese diha fatto un accordo conper uno stage sul managment dei prodotti seriali. Il mondo del produzionetografica è molto cambiato negli ultimi anni. Un’arte nuova come ilha contemplato fasi differenti di produzione: dai film di genere, ai colossal, all’introduzione del sonoro, del colore e via dicendo. L'articolo proviene da Consumatore.com.

