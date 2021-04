Nei guai non solo ‘Fratellì’, ma anche il papà: denunciato il padre del rapper 1727Wrldstar, aveva un manganello in auto (Di sabato 3 aprile 2021) Algero Corretini, in arte “1727Wrldstar” di nuovo sotto i riflettori e ancora una volta per qualcosa di negativo. Su disposizione della Procura, i Carabinieri di Ponte Galeria, a seguito dell’arresto per maltrattamenti in famiglia eseguito il 23 gennaio nei confronti di Corretini, ormai conosciuto da tutti come ‘Ho preso il muro fratellì‘, hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione dove il giovane viveva con la sua fidanzata, l’attrice hot Simona Vergaro, che era stata selvaggiamente picchiata. Leggi anche: Roma. ‘So’ tornato, Fratellì’: 1727 Wrldstar torna a casa. Era tutta una finta? Nel corso della stessa operazione i Carabinieri hanno rinvenuto un manganello metallico estensibile all’interno nell’autovettura in uso al padre di 1727Wrldstar, un 70enne già conosciuto alle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 3 aprile 2021) Algero Corretini, in arte “” di nuovo sotto i riflettori e ancora una volta per qualcosa di negativo. Su disposizione della Procura, i Carabinieri di Ponte Galeria, a seguito dell’arresto per maltrattamenti in famiglia eseguito il 23 gennaio nei confronti di Corretini, ormai conosciuto da tutti come ‘Ho preso il muro fratellì‘, hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione dove il giovane viveva con la sua fidanzata, l’attrice hot Simona Vergaro, che era stata selvaggiamente picchiata. Leggi: Roma. ‘So’ tornato, Fratellì’: 1727 Wrldstar torna a casa. Era tutta una finta? Nel corso della stessa operazione i Carabinieri hanno rinvenuto unmetallico estensibile all’interno nell’vettura in uso aldi, un 70enne già conosciuto alle ...

