Negazionisti in piazza, scontro con la polizia in Svizzera: due feriti (Di sabato 3 aprile 2021) Il detto 'Tutto il mondo è paese' si è riconfermato ancora una volta, dopo gli scontri tra manifestanti e polizia che si sono verificati ieri sera nel centro di San Gallo, in Svizzera. Gli scontri ... Leggi su globalist (Di sabato 3 aprile 2021) Il detto 'Tutto il mondo è paese' si è riconfermato ancora una volta, dopo gli scontri tra manifestanti eche si sono verificati ieri sera nel centro di San Gallo, in. Gli scontri ...

globalistIT : - lamelasulweb : I #negazionisti scendono in piazza perché non arrivano a fine mese per le chiusure del malvagio governo ma in 24 or… - MarioCutini : Bolsonaro è amico e referente politico dei nss. sovranisti SALVINI e MELONI, anche loro sono stati negazionisti. Ri… - CieloGore : RT @murieIismo9: @CieloGore Hanno rotto il cazzo non voglio più sentire zona rossa e coprifuoco sennò davvero scendo in piazza con i negazi… -

'Neghiamo di essere negazionisti no mask e non accettiamo etichette' ... si esprime liberamente, finchè rispetta le leggi, sia attraverso un'intensa attività sui social, sia con manifestazioni in piazza come quella liberamente svoltasi a Rimini in piazza Cavour il 24 ...

“Neghiamo di essere negazionisti no mask e non accettiamo etichette” Faccio parte di un gruppo di amici di Rimini (e dintorni) che domenica 21 marzo 2021 si è visto accusato e giudicato come “negazionista”, “no mask” e quant’altro … dai giornali locali, anche on line, ...

