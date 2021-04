NBA 2K League, intesa pluriennale con Sony. La PS5 diventa la console ufficiale della competizione (Di sabato 3 aprile 2021) Nuova partnership per la NBA 2K League, che ha appena ufficializzato un’intesa pluriennale con Sony Interactive Entertainment. Grazie a questo accordo, la PlayStation 5 – la piattaforma di ultima generazione rilasciata nei mesi scorsi dal gigante nipponico – diventa quindi la console ufficiale della competizione esports. Con questa partnership, che entrerà in vigore questo mese, le 23 squadre – con tutti i loro 138 giocatori – potranno sfidarsi sulle PS5 durante le gare. Per rafforzare ancora di più questa importante intesa, l’imminente Three for All Showdown Qualifier, che si svolgerà il 5 e 6 aprile, verrà ospitato proprio da PlayStation. Il vincitore delle qualificazioni andrà a competere nel Three for All Showdown, ... Leggi su esports247 (Di sabato 3 aprile 2021) Nuova partnership per la NBA 2K, che ha appena ufficializzato un’conInteractive Entertainment. Grazie a questo accordo, la PlayStation 5 – la piattaforma di ultima generazione rilasciata nei mesi scorsi dal gigante nipponico –quindi laesports. Con questa partnership, che entrerà in vigore questo mese, le 23 squadre – con tutti i loro 138 giocatori – potranno sfidarsi sulle PS5 durante le gare. Per rafforzare ancora di più questa importante, l’imminente Three for All Showdown Qualifier, che si svolgerà il 5 e 6 aprile, verrà ospitato proprio da PlayStation. Il vincitore delle qualificazioni andrà a competere nel Three for All Showdown, ...

