NBA 2021, i risultati della notte: Toronto umilia Golden State, vittorie di Utah, Milwaukee e Lakers (Di sabato 3 aprile 2021) Dieci partite in una serata NBA da incubo per i Golden State Warriors. Senza Steph Curry, la squadra di Steve Kerr viene travolta dai Toronto Raptors per 130-77, toccando anche un -61 di svantaggio (quarta volta per una squadra negli ultimi 25 anni). Terza sconfitta peggiore di sempre per Golden State (la più pesante negli ultimi tre anni di NBA), in un disastro dal quale provano a salvarsi in parte Andrew Wiggins (15 punti) ed il nostro Nico Mannion, che segna 10 punti con plus/minus "solo" da -17. Per Toronto è ovviamente la vittoria con il maggior scarto di sempre, grazie anche ai 36 punti di Pascal Siakam. Nessun punto a referto in 12 minuti sul parquet, ma almeno la vittoria per Nicolò Melli. I Dallas Mavericks, infatti, espugnano New York con il punteggio di 99-86.

