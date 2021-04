Nasce la Gazzetta dello Sport – 3 aprile 1896 – VIDEO

(Di sabato 3 aprile 2021) Il 3a Milano la, il giornaleivo più venduto d’Italia, nonché uno dei più famosi Dalle grandi sfide tra Coppi e Bartali alle imprese della Nazionale Azzurra di calcio. Da fine ‘800 ad oggi non esiste eventoivo che non sia stato visto, commentato e riportato agli italiani dalla. Attualmente terzo quotidiano in Italia e di gran lunga il più venduto a livelloivo, laa Milano il 3, pur trattandosi originariamente di un bisettimanale. Inizialmente lasi occupava soprattutto di ciclismo, ...

Insomma, era proprio destino che prendessi la Gazzetta". Per una meravigliosa coincidenza la Gazzetta nasce alla vigilia dell'Olimpiade di Atene, la prima dell'epoca moderna. Nell'editoriale del primo ...