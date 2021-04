NASA, preparativi in corso sulla ISS per la missione Crew-2HDblog.it (Di sabato 3 aprile 2021) Aprile sarà un mese particolarmente interessante per gli amanti delle curiosità spaziali, infatti, se da un lato l’elicottero Ingenuity si sta preparando al suo primo volo su Marte, anche sulla Stazione Spaziale Internazionale ci saranno diverse novità. La missione Crew-1 (arrivata sulla ISS a novembre 2020) si avvicina al termine e con essa anche i 4 membri dell’equipaggio si preparano a dare il cambio ai prossimi 4 astronauti della missione Crew-2. Il primo step della fase di preparazione prenderà il via il prossimo 5 aprile, quando la capsula Crew Dragon Resilience sarà trasferita dal porto attuale del modulo ISS Harmony a cui è attraccata, a quello di un altro modulo. L’operazione sarà eseguita dai tre astronauti della NASA – Victor Glover, ... Leggi su helpmetech (Di sabato 3 aprile 2021) Aprile sarà un mese particolarmente interessante per gli amanti delle curiosità spaziali, infatti, se da un lato l’elicottero Ingenuity si sta preparando al suo primo volo su Marte, ancheStazione Spaziale Internazionale ci saranno diverse novità. La-1 (arrivataISS a novembre 2020) si avvicina al termine e con essa anche i 4 membri dell’equipaggio si preparano a dare il cambio ai prossimi 4 astronauti della-2. Il primo step della fase di preparazione prenderà il via il prossimo 5 aprile, quando la capsulaDragon Resilience sarà trasferita dal porto attuale del modulo ISS Harmony a cui è attraccata, a quello di un altro modulo. L’operazione sarà eseguita dai tre astronauti della– Victor Glover, ...

Ultime Notizie dalla rete : NASA preparativi Aggiornamenti dal sistema solare: marzo 2021 Perseverance è infatti impegnato nei preparativi per rilasciare il piccolo elicottero Ingenuity che tenterà un primo volo appena il team della NASA sarà soddisfatto con i test preliminari, non prima ...

Psyche pronta per l'assemblaggio ... realizzato dalla Maxar Technologies, è stato consegnato presso il Jpl della Nasa dove il team ... Psyche verrà spedita al Kennedy Space Center dove verranno svolti gli ultimi preparativi prima del ...

NASA, preparativi in corso sulla ISS per la missione Crew-2 HDblog Elicottero innovativo della NASA su Marte: Perseverance Rover della NASA lancia un innovativo elicottero su Marte sul Pianeta Rosso L’innovazione degli elicotteri all’interno del rover della NASA, che si proponeva di cercare vita aliena su Marte, è iniziata nei preparativi per il suo volo inaugurale. Un elicottero della NASA ha ...

