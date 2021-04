Napoli, ristorante abbandonato trasformato in sala slot abusiva (Di sabato 3 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Lo scorso mercoledì gli agenti del Commissariato Bagnoli hanno effettuato un controllo in via Agnano agli Astroni presso un ristorante. I poliziotti, una volta entrati, hanno accertato che la struttura era in disuso da diverso tempo ed hanno rinvenuto, in due depositi dell’esercizio commerciale, 12 apparecchi del tipo “slot machine” privi di autorizzazioni e di targhette identificative; inoltre, 6 di essi risultavano già sottoposti a sequestro amministrativo dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza nello scorso dicembre, mentre gli altri 6 erano stati acquistati illecitamente, come riporta il meridiano news. S.L., 38enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per ricettazione, violazione dei sigilli e violazione colposa di doveri inerenti la custodia di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Lo scorso mercoledì gli agenti del Commissariato Bagnoli hanno effettuato un controllo in via Agnano agli Astroni presso un. I poliziotti, una volta entrati, hanno accertato che la struttura era in disuso da diverso tempo ed hanno rinvenuto, in due depositi dell’esercizio commerciale, 12 apparecchi del tipo “machine” privi di autorizzazioni e di targhette identificative; inoltre, 6 di essi risultavano già sottoposti a sequestro amministrativo dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza nello scorso dicembre, mentre gli altri 6 erano stati acquistati illecitamente, come riporta il meridiano news. S.L., 38enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per ricettazione, violazione dei sigilli e violazione colposa di doveri inerenti la custodia di ...

Advertising

Torrechannelit : Napoli – Dodici slot machine trovate in un ristorante in disuso, denunciato 38enne - anteprima24 : ** #Napoli, #Ristorante abbandonato trasformato in sala slot abusiva ** - SalvatoreBrosal : UN DECRETO MORALMENTE VILE !!! (Draghi, un altro presidente non eletto) Censurato un articolo del grande virologo p… - AgostinoVallef2 : @martasospesa Hai mai mangiato a Napoli o hai mai mangiato nei ristorante con 'cucina napoletana'? Chiedo - Clay64730565 : RT @rej_panta: Napoli:assembramenti per ristorante, intervento forze ordine. -