Napoli | piace Koopmeiners dell’AZ Alkmaar | servono 25 milioni!

(Di sabato 3 aprile 2021) In casasi inizia a guardare al calciomercato per il prossimo anno. Parecchi sono i reparti da completare, se non rifondare del tutto. Tra questi vi è indubbiamente il centrocampo, che conta parecchi giocatori ormai certi della cessione. Su tutti, ad esempio, vi è Bakayoko che difficilmente sarà riscattato anche per la prossima stagione. L'articolo

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Mertens, Insigne; Osimhen. CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Rispoli, Messias, ...Per la 29ª giornata di Serie A il Napoli ospita il Crotone allo stadio Diego Armando Maradona. Una partita chiave per il futuro dei partenopei che si trovano in piena zona Europa League ma a poca dist ...