Napoli-Crotone: le probabili formazioni del match (Di sabato 3 aprile 2021) Napoli e Crotone si daranno battaglia sabato pomeriggio allo stadio Maradona. Gattuso recupera Osimhen, ma occhio alla situazione tamponi Sabato alle 15 il Napoli affronterà un agguerrito Crotone tra le mura amiche dello stadio Maradona. La squadra di Gattuso pian piano sta ritrovando la forma migliore ed una vittoria con i calabresi servirà da carburante per preparare al meglio la partita con la Juventus del 7 aprile. QUI Napoli – Gattuso perde Ospina a causa di un infortunio alla mano in nazionale. Tra i pali toccherà a Meret. La linea difensiva sarà composta da Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic e Mario Rui con Koulibaly squalificato per somma di ammonizioni. Fabian Ruiz sarà affiancato da Bakayoko in mediana a causa dell'affaticamento di Demme. In attacco per il Napoli trovano ...

