Napoli-Crotone 4-3 dimostra solo che il giochismo è per perdere il tempo (Di sabato 3 aprile 2021) Napoli-Crotone 4-3 è una di quelle partite che chiariscono perché si può essere giochisti – possiamo esserlo più o meno tutti – ma poi, al fondo, conta la sostanza. Il risultato. I punti in classifica. Sembra di ascoltarli quelli che “cambiano il giudizio per un tiro dentro o fuori di pochi centimetri”. E ci mancherebbe. È la storia del mondo. Per un centimetro o per un centesimo si vincono e si perdono medaglie d’oro alle Olimpiadi. È l’essenza dello sport. Che è materia diversa dall’entertainment. Dall’industria del divertimento. Tutto questo preambolo – a proposito, Arnaldo Forlani è un grande intenditore di calcio – per dire che sì, il Napoli ha giocato un secondo tempo tra il penoso e l’imbarazzante; che sì, si è fatto rimontare dal Crotone dal 3-1 al 3-3; ma poi ha vinto, come era logico e ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 aprile 2021)4-3 è una di quelle partite che chiariscono perché si può essere giochisti – possiamo esserlo più o meno tutti – ma poi, al fondo, conta la sostanza. Il risultato. I punti in classifica. Sembra di ascoltarli quelli che “cambiano il giudizio per un tiro dentro o fuori di pochi centimetri”. E ci mancherebbe. È la storia del mondo. Per un centimetro o per un centesimo si vincono e si perdono medaglie d’oro alle Olimpiadi. È l’essenza dello sport. Che è materia diversa dall’entertainment. Dall’industria del divertimento. Tutto questo preambolo – a proposito, Arnaldo Forlani è un grande intenditore di calcio – per dire che sì, ilha giocato un secondotra il penoso e l’imbarazzante; che sì, si è fatto rimontare daldal 3-1 al 3-3; ma poi ha vinto, come era logico e ...

