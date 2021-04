Napoli, bel gesto di Insigne: donate 250 uova di Pasqua ai bambini malati al Santobono (Di sabato 3 aprile 2021) Bel gesto dell’attaccante del Napoli e della Nazionale, Lorenzo Insigne. Il giocatore ha voluto fare un piccolo regalo di Pasqua, per cercare di donare un sorriso ai bimbi ricoverati all’Ospedale Santobono-Pausilipon del capoluogo partenopeo. Il calciatore azzurro ha infatti donato 250 uova di cioccolata ai piccoli degenti nella struttura, regalando un sorriso anche a chi sta soffrendo in questa seconda Pasqua segnata dal Covid. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 3 aprile 2021) Beldell’attaccante dele della Nazionale, Lorenzo. Il giocatore ha voluto fare un piccolo regalo di, per cercare di donare un sorriso ai bimbi ricoverati all’Ospedale-Pausilipon del capoluogo partenopeo. Il calciatore azzurro ha infatti donato 250di cioccolata ai piccoli degenti nella struttura, regalando un sorriso anche a chi sta soffrendo in questa secondasegnata dal Covid. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

