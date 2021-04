Myrta Merlino ritorna a "L'aria che tira". "Ora ho una scenografia alla Letterman" - (Di sabato 3 aprile 2021) Laura Rio Da martedì di nuovo in onda su La7: "Abbiamo fatto un restyling" Capita pure che ti si blocchi il braccio mentre conduci e che un dolore lancinante ti faccia quasi svenire in diretta. È successo a Myrta Merlino due settimane fa: ernia cervicale espulsa la diagnosi che l'ha costretta a lasciare la conduzione al collega Francesco Magnani. Per lei, che tiene tantissimo alla sua trasmissione L'aria che tira alla mattina su La7, è stata quasi più forte la sofferenza di abbandonare la tolda di comando che quella fisica. Comunque, da martedì, sarà di nuovo al suo posto, anzi non proprio nello stesso posto da dove conduce da anni, ma via lo sgabello, ecco una sedia ergonomica e un tavolo, un po' più comodi e meno problematici per la schiena. «Abbiamo colto l'occasione ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 3 aprile 2021) Laura Rio Da martedì di nuovo in onda su La7: "Abbiamo fatto un restyling" Capita pure che ti si blocchi il braccio mentre conduci e che un dolore lancinante ti faccia quasi svenire in diretta. È successo adue settimane fa: ernia cervicale espulsa la diagnosi che l'ha costretta a lasciare la conduzione al collega Francesco Magnani. Per lei, che tiene tantissimosua trasmissione L'chemattina su La7, è stata quasi più forte la sofferenza di abbandonare la tolda di comando che quella fisica. Comunque, da martedì, sarà di nuovo al suo posto, anzi non proprio nello stesso posto da dove conduce da anni, ma via lo sgabello, ecco una sedia ergonomica e un tavolo, un po' più comodi e meno problematici per la schiena. «Abbiamo colto l'occasione ...

