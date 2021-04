Musica, per Neffa primo album in napoletano: Ritorno alle mie origini (Di sabato 3 aprile 2021) Da anni Neffa coltivava il desiderio di realizzare un disco in napoletano. Un modo per rendere omaggio alle sue origini, lui di sangue campano (mamma di Scafati, babbo di Napoli), cresciuto a Bologna. E dopo sei anni dall’ultimo album, il desiderio è diventato realtà: il 2 aprile è uscito “AmarAmmore” (Numero Uno), anticipato dal singolo Aggio Perzo ‘O Suonno con Coez e produzione di TY1. Un disco tutto cantato nella lingua principe della canzone italiana, che prende il via dalle influenze di Renato Carosone, passa per gli ascolti di Roberto Murolo e Pino Daniele e arriva fino alla Musica rap e trap di oggi. Con la consapevolezza che lingue e dialetti si evolvono e che il classico può essere riletto con il moderno: un tuffo nelle origini per guardare ... Leggi su ildenaro (Di sabato 3 aprile 2021) Da annicoltivava il desiderio di realizzare un disco in. Un modo per rendere omaggiosue, lui di sangue campano (mamma di Scafati, babbo di Napoli), cresciuto a Bologna. E dopo sei anni dall’ultimo, il desiderio è diventato realtà: il 2 aprile è uscito “AmarAmmore” (Numero Uno), anticipato dal singolo Aggio Perzo ‘O Suonno con Coez e produzione di TY1. Un disco tutto cantato nella lingua principe della canzone italiana, che prende il via dinfluenze di Renato Carosone, passa per gli ascolti di Roberto Murolo e Pino Daniele e arriva fino allarap e trap di oggi. Con la consapevolezza che lingue e dialetti si evolvono e che il classico può essere riletto con il moderno: un tuffo nelleper guardare ...

Ultime Notizie dalla rete : Musica per Nino, Girardengo e i tuffi di Miramare: 70 anni di De Gregori, che cantava anche lo sport ... la rincorsa più lunga del mondo per quella che è la più bella canzone italiana sul calcio. Francesco De Gregori (4 aprile 1951) compie 70 anni e noi qui vogliamo celebrare il "Principe' della musica ...

Assembramento a Modena, pietre contro i vigili che intervengono. Festa clandestina a Milano: multati 20 studenti ... i Carabinieri sono intervenuti intorno alle ore 22:45 dopo una segnalazione da parte dei vicini, di musica ad alto volume. Milano, festa abusiva in casa: sanzioni per violazione normativa anti - ...

Godspeed You! Black Emperor, musica per anni pandemici - Giovanni Ansaldo Internazionale Musica e architettura al MAXXI L’Aquila La musica e le architetture di edifici che caratterizzano il centro storico dell’Aquila saranno i punti di partenza per creare composizioni musicali originali che traggono ispirazione da strutture che ...

Salvare i luoghi storici della musica Era un club che dal 1963, quando aveva aperto con il nome Stella D’Oro, rappresentava un importante luogo di svago per un pubblico di ogni età ed etnia, proponendo serate e pomeriggi danzanti che ...

