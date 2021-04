Musica | addio a Costance Demby | la signora della New Age

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 3 aprile 2021) New York, 3 apr. - (Adnkronos) - La musicista statunitense Constance, considerata uno degli artisti più importantiNew Age, pionieraambient, è morta a Pasadena, in California, all'età di 81 anni, per complicazioni cardiache, come ha reso noto il "New York Times". Era nata a Oakland, sempre in California, il 31 agosto 1939. Compositrice e multistrumentista, laeterea di, in parte suonata su strumenti da lei stessa progettati, era molto ammirata dai seguacispiritualità New Age.esordì con l'album "Skies Above Skies" (1978), seguito da "Sunborne" (1980) e "Sacred Space Music" (1982). L'album del 1986, "Novus Magnificat: Through the Stargate", fu una svolta sia per la musicista che ...