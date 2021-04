Moviola Torino Juve, contatto tra Belotti-de Ligt: per Fabbri non è rigore (Di sabato 3 aprile 2021) .Moviola Torino Juve, nei primi minuti di gioco il contatto tra Belotti e de Ligt in area di rigore bianconera, ma per Fabbri non è rigore. Protestano i granata per un rigore mancato, il Var non interviene. Da poco si è concluso il Derby della Mole tra Torino e Juventus, valido per la 29esima giornata L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Le probabili formazioni di Sassuolo-Cagliari, 1^ giornata Serie A Le probabili formazioni di Udinese – Roma, 3^ giornata Serie A Probabili formazioni Inter-Parma, 6^ giornata Serie A Probabili formazioni Sampdoria-Udinese, Serie A Probabili formazioni ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 3 aprile 2021) ., nei primi minuti di gioco iltrae dein area dibianconera, ma pernon è. Protestano i granata per unmancato, il Var non interviene. Da poco si è concluso il Derby della Mole trantus, valido per la 29esima giornata L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Le probabili formazioni di Sassuolo-Cagliari, 1^ giornata Serie A Le probabili formazioni di Udinese – Roma, 3^ giornata Serie A Probabili formazioni Inter-Parma, 6^ giornata Serie A Probabili formazioni Sampdoria-Udinese, Serie A Probabili formazioni ...

