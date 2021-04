Moviola Sassuolo Roma | l’episodio chiave del match

(Di sabato 3 aprile 2021)delvalido per la 29ª giornata di Serie A 2020/21:delladeltra, valido per la 29ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro PairettoDELIn aggiornamento. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

forzaroma : #SassuoloRoma, tutti gli episodi da moviola - LIVE #ASRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Moviola Sassuolo

ForzaRoma.info

Al Mapei Stadium, il match valido per la 29ª giornata di Serie A 2020/2021 trae Roma: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca ...All'interno di 'Pressing Serie A' tutti i gol e gli highlights delle gare, la, i ... Napoli - Crotone (Giacomo Capuano); Benevento - Parma (Federico Calcagno);- Roma (Dario Di Gennaro)...Al Mapei Stadium, il match valido per la 29ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Sassuolo e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al “Mapei Stadium” Sassuolo e Roma si affrontano ...Così in una nota il Sassuolo A seguito della conclamata positività al Covid-19 da parte di alcuni componenti del “Gruppo Squadra” dell’Italia, il Sassuolo Calcio comunica che i propri atleti partecipa ...