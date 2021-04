Moviola Lazio Spezia | l’episodio chiave del match

(Di sabato 3 aprile 2021)delvalido per la 29ª giornata di Serie A 2020/21:delladeltra, valido per la 29ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro GiuaDELIn aggiornamento. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Moviola Lazio

Lazio News 24

Allo stadio Olimpico, il match valido per la 29ª giornata di Serie A 2020/2021 trae Spezia: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca ...All'interno di 'Pressing Serie A' tutti i gol e gli highlights delle gare, la, i ... Genoa - Fiorentina (Gianluigi Zamponi); Cagliari - Verona (Gianni Bezzi);- Spezia (Tiziana Alla); ...Allo stadio Olimpico, il match valido per la 29ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Lazio e Spezia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio “Olimpico”, Lazio e Spezia si affro ...L’Arbitrometro è un sistema inventato da me, e realizzato da Massimo Fiandrino, che conteggia gli errori commessi dagli arbitri, e non corretti dal Var, secondo la “moviola” del lunedi' de “La Gazzett ...