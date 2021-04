Moviola Genoa Fiorentina | giusta l’espulsione di Ribery

(Di sabato 3 aprile 2021) L’episodio chiave del match valido per la 29ª giornata di Serie A 2020/21:L’episodio chiave delladel match tra, valido per la 29ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Maresca L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH L’episodio chiave del match è senza dubbiodel calciatore dellaad inIzio ripresa. Piede a martello del francese su Zappacosta, ma nessun dubbio sulsacrosanta. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Moviola Genoa

Calcio News 24

... su Calciomercato.com gli episodi dadella giornata. ATALANTA - UDINESE Arbitro: ... DOVERI Assistenti: COSTANZO - TOLFO IV: MARINI VAR: NASCA AVAR: LO CICERO- FIORENTINA Arbitro: MARESCA ...L'episodio chiave del match valido per la 29ª giornata di Serie A 2020/21:...Allo stadio Ferraris, il match valido per la 29ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Genoa e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio “Ferraris”, Genoa e Fiorentina ...Quello di domenica sera al Ferraris sarà il confronto numero 51 in serie A (contando anche l’1-1 dell’11 settembre 1994 giocato a Cesena con rete genoana di Skuhravy) in casa del Genoa il cui bilancio ...