MotoGP GP Doha 2021 | Zarco | “Siamo contenti | possiamo fare bella gara”

Advertising

SkySportMotoGP : ?? IL ROOKIE MARTIN È IN POLE (?? #QP) ?? Bagnaia primo degli italiani Il resoconto ? - sportface2016 : #MotoGP, la soddisfazione di #Zarco dopo le qualifiche del #DohaGP - giornaleradiofm : Moto: Doha; Ducati Pramac Martin in pole, 6/o Bagnaia: (ANSA) - ROMA, 03 APR - Super Ducati Pramac nelle qualifiche… - zazoomblog : DIRETTA MotoGP GP Doha 2021 LIVE: Martin stupisce Valentino Rossi 21°. La griglia di partenza - #DIRETTA #MotoGP… - Gazzetta_it : @MotoGP Pole a sorpresa per @88jorgemartin, @JohannZarco1 2° e @mvkoficial12 3°. Male @ValeYellow46, penultimo… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Doha

Jorge Martin su Ducati Pramac partirà dalla pole position nel Gran Premio didella, sul circuito di Losail. Con il tempo di 1.53.106 il giovane pilota spagnolo, alla sua seconda gara in top class, ha preceduto il compagno di scuderia il francese Johan Zarco di 0.C'è Jannick Sinner in finale nel Masters di Miami (secondo italiano di sempre a riuscirci in un 1000, dopo la vittoria di Fognini a Montecarlo nel 2019); e poi c'è il Gran Premio di, ...Da tenere d'occhio ovviamente Joan Mir, Danilo Petrucci e Valentino Rossi, che in FP3 ha dato segnali di ripresa 19:00 - Benvenuti alla nostra cronaca LIVE delle qualifiche del secondo Gran Premio del ...Losail, 3 aprile 2021 - Entra nel vivo il Gran Premio di Doha, seconda tappa del Motomondiale 2021 in programma sempre in notturna sul circuito di Losail in Qatar dove il Motomondiale ha acceso i ...