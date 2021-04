Moto3, GP Doha 2021: risultati e classifica prove libere 3, in testa Dupasquier (Di sabato 3 aprile 2021) Jason Dupasquier è stato il più veloce nella terza sessione di prove libere di Moto3 del GP di Doha con il tempo di 2’07?244. Sul circuito di Losail, in Qatar, lo svizzero della Ktm ha preceduto le Honda di Dennis Foggia (+0?163) e del britannico John McPhee (+0?313), al termine di una FP3 caratterizzata dal forte vento. La Moto3 torna in pista alle 16.30 per la Q1. Alle qualifiche parteciperanno anche Pedro Acosta, Romano Fenati, Dennis Foggia, Sergio Garcia, Stefano Nepa, Deniz Oncu e Riccardo Rossi, che però sono stati penalizzati dalla Direzione Gara per aver ostacolato i colleghi nellA FP2 di ieri: tutti e 7 partiranno dalla pit-lane in un ordine stabilito dai tempi che riusciranno a realizzare nel pomeriggio. LA TOP TEN DELLE FP3 DI Moto3 1. J. ... Leggi su sportface (Di sabato 3 aprile 2021) Jasonè stato il più veloce nella terza sessione dididel GP dicon il tempo di 2’07?244. Sul circuito di Losail, in Qatar, lo svizzero della Ktm ha preceduto le Honda di Dennis Foggia (+0?163) e del britannico John McPhee (+0?313), al termine di una FP3 caratterizzata dal forte vento. Latorna in pista alle 16.30 per la Q1. Alle qualifiche parteciperanno anche Pedro Acosta, Romano Fenati, Dennis Foggia, Sergio Garcia, Stefano Nepa, Deniz Oncu e Riccardo Rossi, che però sono stati penalizzati dalla Direzione Gara per aver ostacolato i colleghi nellA FP2 di ieri: tutti e 7 partiranno dalla pit-lane in un ordine stabilito dai tempi che riusciranno a realizzare nel pomeriggio. LA TOP TEN DELLE FP3 DI1. J. ...

