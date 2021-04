Advertising

motorboxcom : #MotoGP Alla sua seconda gara tra i grandi è pole position per Jorge #Martin e per la #Ducati @pramacracing! Disast… - FormulaPassion : #MotoGP | Lo schieramento di partenza del #DohaGP, seconda prova del campionato - AnsaMarche : Moto: Doha; male Rossi, fuori dalla top ten e parte 21/o. Si qualifica alla Q2 il campione del mondo Mir - mcbiassono : Un nuovo articolo dal titolo (Zarco detta il ritmo nella FP4 del GP di Doha) è stato pubblicato sul sito del Moto c… - mcbiassono : Un nuovo articolo dal titolo (GP Doha, Arbolino analizza le qualifiche: “Non troviamo l’equilibrio”) è stato pubbli… -

Ultime Notizie dalla rete : Moto Doha

ANSA Nuova Europa

Valentino Rossi non ce l'ha fatta a qualificarsi per la Q2 del secondo Gran Premio del Qatar della MotoGp. Il pilota della Yamaha Petronas non fa meglio dell'11/o tempo nella Q1 e quindi in gara ...Venerdì nella prima giornata di prove libere la Ducati ha impressionato portando treai primi ... Gp: orari, dove vederlo in tv e circuito Oggi in programma un'ulteriore sessione di libere e ...19:07 - Problema al cambio per Enea Bastianini, che è dovuto saltare sulla seconda moto e non ha ancora un tempo cronometrato ... del secondo Gran Premio del Qatar ( in questo cado di Doha) a Losail.Losail, 3 aprile 2021 - Entra nel vivo il Gran Premio di Doha, seconda tappa del Motomondiale 2021 in programma ... Venerdì nella prima giornata di prove libere la Ducati ha impressionato portando tre ...