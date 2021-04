Morcone | posticipato il rientro a scuola | screening di massa e nuovo hub vaccinale

Leggi su anteprima24

(Bn) – L'andamento della pandemia nel territorio comunale di, guidato dal sindaco Luigino Ciarlo, sta registrando un significativo miglioramento. Il numero delle persone positive al Covid-19 è attualmente di 28 unità. La macchina organizzativa anche a fronte di un considerevole aumento dei contagi, non si è mai fermata. Il sindaco Ciarlo, in un lungo post ha anticipato tutte le mosse che la sua amministrazione sta per mettere in campo. Per accelerare ancora di più e permettere di somministrare il vaccino ad un numero maggiore di persone, il Comune di, in concerto con Asl Benevento, allestirà a partire dalla prossima settimana ilhubpresso l'Area Fiera. "Saranno previste 15 postazioni che renderanno più veloce il lavoro al personale ...