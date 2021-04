Montemesola. Conclusa fase vaccinale per gli over 80 (Di sabato 3 aprile 2021) Si è Conclusa oggi a Montemesola, la fase vaccinale per gli over 80. Tutti hanno ricevuto la seconda dose di vaccino anti covid.Il tutto – come ha tenuto a sottolineare il sindaco Ignazio Punzi sui suoi canali social – è andato per il meglio e l’organizzazione è stata impeccabile.A rendere il tutto scorrevole e possibile, il coordinamento tra vigili urbani, volontari di associazioni presenti sul territorio e Protezione Civile.Il sindaco Punzi ha anche annunciato che ultimate le vaccinazioni agli over 80, sono avanzate alcune dosi di vaccino che non potevano essere né conservate, né buttate e pertanto i sanitari dell’Asl hanno proceduto a chiamare coloro i quali – rientranti nelle successive fasce di età – erano in lista, ovviamente rispettando l’ordine cronologico della ... Leggi su tarantinitime (Di sabato 3 aprile 2021) Si èoggi a, laper gli80. Tutti hanno ricevuto la seconda dose di vaccino anti covid.Il tutto – come ha tenuto a sottolineare il sindaco Ignazio Punzi sui suoi canali social – è andato per il meglio e l’organizzazione è stata impeccabile.A rendere il tutto scorrevole e possibile, il coordinamento tra vigili urbani, volontari di associazioni presenti sul territorio e Protezione Civile.Il sindaco Punzi ha anche annunciato che ultimate le vaccinazioni agli80, sono avanzate alcune dosi di vaccino che non potevano essere né conservate, né buttate e pertanto i sanitari dell’Asl hanno proceduto a chiamare coloro i quali – rientranti nelle successive fasce di età – erano in lista, ovviamente rispettando l’ordine cronologico della ...

Advertising

elenaricci1491 : #Montemesola. Conclusa fase vaccinale per gli over 80 - TarantiniTime : #Montemesola. Conclusa fase vaccinale per gli over 80 -

Ultime Notizie dalla rete : Montemesola Conclusa Montemesola, l'impegno per gli emarginati | Tarantobuonasera TarantoBuonaSera.it