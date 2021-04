Moby Doc | surrealista e biografico il documentario di una vita da star

(Di sabato 3 aprile 2021)Doc, uscirà il 28 maggio. Greenwich Entertainment che ha acquistato i diritti negli Usa, ha lanciato il primo trailer del lungometraggioil musicista newyorkese che è stato uno dei simboli indiscussi della musica elettronica degli anni novanta, si racconta in unè noto anche per il suo veganesimo militante, e delle sue battaglie per i diritti degli animali. Questo è viaggio introspettivo e si propone di rispondere a domande esistenziali. Con uno sguardo lucidoesamina unafatta di alti e bassi estremi, gioia e tragedia, successo e fallimento. Il film, diretto da Rob Bralver, uscirà nelle sale e tramite piattaforme digitali lo stesso giorno in cui il punk rocker diventato pioniere della musica elettronica ha un ...

Il titolo, da applaudire, è: e dovrebbe essere chiarissimo il riferimento al capolavoro della letteratura statunitense "Dick" , il cui autore Herman Melville era antenato di, che ...Il 2021 promette di essere un nuovo entusiasmante capitolo percon l'uscita sia di Reprise che di un film documentario,. Diretto e montato da Rob Bralver, il film sarà distribuito da ...che dallo scorso 28 marzo è sulle piattaforme streaming con Moby Doc, un documentario diretto da Rob Bralver con interviste inedite a David Lynch e David Bowie, di cui l’artista americano era il ..."Go", "God Moving Over The Face Of The Waters", "Porcelain", "Why Does My Heart Feel So Bad?", "Natural Blues". Sono solo alcuni dei singoli più famosi di Moby, musicista newyork ...