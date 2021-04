MLB The Show 21 su Xbox Game Pass al day 1, i fan PlayStation insorgono (Di sabato 3 aprile 2021) MLB The Show 21, ultimo esponente della popolare serie baseball pubblicata da Sony, sarà disponibile per la prima volta su altre piattaforme: il titolo uscirà infatti anche su Xbox...ma con un piccolo extra. Il gioco sportivo sarà disponibile anche su Xbox Game Pass fin dal day one, un'ottima offerta per i possessori di console Xbox. E indovinate chi non ha preso bene questa notizia? I giocatori PlayStation, ovviamente. L'ironia della situazione è chiara: la serie è una proprietà Sony e, fino a quel momento, è sempre stata un'esclusiva PlayStation pura. Ora, non solo l'ultimo capitolo arriverà su una piattaforma concorrente, ma i suoi giocatori potranno divertirsi "quasi gratis" approfittando di Game Pass, un'offerta ... Leggi su eurogamer (Di sabato 3 aprile 2021) MLB The21, ultimo esponente della popolare serie baseball pubblicata da Sony, sarà disponibile per la prima volta su altre piattaforme: il titolo uscirà infatti anche su...ma con un piccolo extra. Il gioco sportivo sarà disponibile anche sufin dal day one, un'ottima offerta per i possessori di console. E indovinate chi non ha preso bene questa notizia? I giocatori, ovviamente. L'ironia della situazione è chiara: la serie è una proprietà Sony e, fino a quel momento, è sempre stata un'esclusivapura. Ora, non solo l'ultimo capitolo arriverà su una piattaforma concorrente, ma i suoi giocatori potranno divertirsi "quasi gratis" approfittando di, un'offerta ...

