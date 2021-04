Mio figlio avrebbe diritto al vaccino ma è stato dimenticato | l' appello di una madre

(Di sabato 3 aprile 2021) Luca ha 17 anni, ha il morbo di Crohn e vive recluso in casa da oltre un anno a causa del Covid. Haa ricevere ilanti-Sars-Cov-2, ma il siero che gli permetterebbe di uscire di casa più serenamente e di frequentare la scuola non arriva. “Non è un problema di forniture, ma burocratico”, spiega all’Agi sua, la signora Grazia, che si dice “disperata”. Luca e Grazia non sono i loro veri nomi, perché la minore età del ragazzo non lo permetterebbe, ma poco importa: “Voglio battermi non solo per mioma per tutti i Luca e Grazia d’Italia che si trovano nelle nostre stesse condizioni”. Il morbo di Crohn è una malattia autoimmune che causa problemi di grado diverso soprattutto all’intestino. La circolare del ministero della Salute “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione ...

