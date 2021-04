Minacce a Speranza, imprenditore della sanità: “Massima solidarietà al Ministro” (Di sabato 3 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Gruppo di cliniche facenti capo all’imprenditore Vincenzo Schiavone esprime in una nota “la Massima solidarietà al Ministro della Salute Roberto Speranza per le ignobili Minacce ricevute”. Il gruppo comprende il Pineta Grande Hospital, Villa Bianca, Villa Esther, Clinica Sanatrix, Clinica Padre Pio e Casa di Cura Santa Rita. “L’Italia e il mondo intero – prosegue il comunicato firmato da Schiavone – si trovano ad affrontare un’emergenza sanitaria di proporzioni colossali che mette a dura prova l’intero comparto. La tutela della salute è uno dei principali cardini alla base della società, ma allo stesso modo lo è il saper vivere civilmente. Da 12 anni vivo sotto la scorta della ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Gruppo di cliniche facenti capo all’Vincenzo Schiavone esprime in una nota “laalSalute Robertoper le ignobiliricevute”. Il gruppo comprende il Pineta Grande Hospital, Villa Bianca, Villa Esther, Clinica Sanatrix, Clinica Padre Pio e Casa di Cura Santa Rita. “L’Italia e il mondo intero – prosegue il comunicato firmato da Schiavone – si trovano ad affrontare un’emergenza sanitaria di proporzioni colossali che mette a dura prova l’intero comparto. La tutelasalute è uno dei principali cardini alla basesocietà, ma allo stesso modo lo è il saper vivere civilmente. Da 12 anni vivo sotto la scorta...

AzzolinaLucia : Il ministro #Speranza riceve minacce di morte per le misure di sicurezza sanitaria, e c'è chi decide di criticare l… - CottarelliCPI : Tweet di frustrazione post lettura notizie di oggi: minacce a Speranza, Rt oscilla, Astrazeneca cambia nome, region… - MediasetTgcom24 : 'Ti ammazziamo la famiglia', minacce via mail a Roberto Speranza: 4 indagati #speranza - attilascuola : RT @ItalicaTestudo: Solidarietà a #Speranza per le ignobili minacce ricevute E solidarietà a 60 milioni di italiani che da mesi subiscono l… - violipaolo : RT @catlatorre: 'Invece che il lockdown ti ammazziamo la famiglia': questa è solo una delle minacce al Ministro Speranza sui social, per cu… -