Mimmo Scavia | chi è l’ex marito di Anna Mazzamauro

(Di sabato 3 aprile 2021) Bartolomeo, nato ad Alessandria nel 1938, è un architetto, scenografo e costumista italiano noto anche con il soprannome di. A partire dagli anni ’60 fino al 2000, l’uomo ha lavorato alla produzione di diversi film italiani, dedicandosi sopratutto alla produzione cinematografica nel settore dell’horror e della fantascienza. È stato sposato con l’attrice. I due hanno anche una figlia, nata nel 1970. Chi non ricorda la mitica signorina Silvani nei tanti film di Paolo Villaggio nei panni del leggendario personaggio di Fantozzi? L’attrice che vestiva i panni di questo iconico personaggio è, come tutti sanno, la bravissima. Nata a Roma il 1 dicembre del 1938, ha iniziato a recitare verso la fine degli anni Sessanta, ...

Ultime Notizie dalla rete : Mimmo Scavia

ViaggiNews.com

L'attrice è stata sposata con Bartolomeo, conosciuto come '', uno scenografo e costumista. I due hanno avuto una figlia, Guendalina . A Vanity Fair, Anna Mazzamauro aveva raccontato: "Io ...L'attrice è stata sposata con Bartolomeo, conosciuto come '', uno scenografo e costumista. I due hanno avuto una figlia, Guendalina . A Vanity Fair, Anna Mazzamauro aveva raccontato: "Io ...Per la prima volta a Verissimo , la trasmissione del pomeriggio su Canale5 oggi sabato 3 aprile 2021 , ci sarà ospite l'attrice ...Anna Mazzamauro, cosa sappiamo sul marito Mimmo Scavia: lui è un importante scenografo, costumista e architetto.