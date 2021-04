Militare arrestato, un incontro al mese con i russi. Possibili altre ‘talpe’ (Di sabato 3 aprile 2021) Un incontro al mese tra Walter Biot e i russi. Non si escludono anche altre ‘talpe’. Le indagini sono ancora in corso. ROMA – Un incontro al mese tra Walter Biot e i russi. E’ questo quanto scoperto dagli inquirenti nelle indagini sull’arresto dell’ufficiale italiano. Come riportato dal Corriere della Sera, il primo contatto lo scorso novembre e da quel momento in poi il Militare della Marina si è visto molto spesso con i suoi colleghi russi. Resta, al momento, il massimo riserbo sui documenti venduti alla russia. E il Governo nei prossimi giorni potrebbe decidere di apporre il segreto di Stato per non dare ulteriori informazioni e, soprattutto, cercare di non rovinare ancora di più il rapporto ... Leggi su newsmondo (Di sabato 3 aprile 2021) Unaltra Walter Biot e i. Non si escludono anche. Le indagini sono ancora in corso. ROMA – Unaltra Walter Biot e i. E’ questo quanto scoperto dagli inquirenti nelle indagini sull’arresto dell’ufficiale italiano. Come riportato dal Corriere della Sera, il primo contatto lo scorso novembre e da quel momento in poi ildella Marina si è visto molto spesso con i suoi colleghi. Resta, al momento, il massimo riserbo sui documenti venduti allaa. E il Governo nei prossimi giorni potrebbe decidere di apporre il segreto di Stato per non dare ulteriori informazioni e, soprattutto, cercare di non rovinare ancora di più il rapporto ...

ilriformista : Il militare arrestato per spionaggio resta in carcere a Regina Coeli. Ritrovati nel suo cellulare le foto di 181 do… - TgLa7 : Un ufficiale della #marina #militare italiana e' stato arrestato dai carabinieri del #Ros, dopo essere stato fermat… - Corriere : ???? ULTIM'ORA - Spionaggio, arrestato militare italiano: avrebbe passato documenti segreti a un ufficiale russo - valtaro : #Spionaggio, arrestato militare italiano: avrebbe passato documenti segreti a un ufficiale russo… - bassarelli : RT @ilriformista: Il militare arrestato per spionaggio resta in carcere a Regina Coeli. Ritrovati nel suo cellulare le foto di 181 document… -