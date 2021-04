Milano, Sala Venezia sotto sfratto: appello online per salvarla (Di sabato 3 aprile 2021) Dodicimila persone hanno firmato un appello online ( 'Salviamo la Sala Venezia - Circolo Combattenti e Reduci') per salvare Sala Venezia a Milano , storica balera nei locali del circolo dell'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 3 aprile 2021) Dodicimila persone hanno firmato un( 'Salviamo la- Circolo Combattenti e Reduci') per salvare, storica balera nei locali del circolo dell'...

Advertising

LegaSalvini : #Morelli: Ora la vicenda è in mano alla Procura di Brescia. Il comandante della polizia locale di Milano sarebbe st… - DSantanche : Quando lo Stato, ad ogni suo livello, abbandona pezzi di territorio lasciandolo alla legge del più forte (o del più… - gimmiiiiiiii : RT @SardoneSilvia: SQUALLORE NELLA MILANO DELLA SINISTRA Indecente #degrado a #Milano di #Sala: scene riprese nella zona della Centrale orm… - IPizzocchero : @Valeriapeste1 @ListaAmbienta In realtà liste e listine si stanno affollando alla corte di Sala. Noi siamo in coali… - mickymouse651 : RT @SardoneSilvia: SQUALLORE NELLA MILANO DELLA SINISTRA Indecente #degrado a #Milano di #Sala: scene riprese nella zona della Centrale orm… -