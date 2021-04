Milano: Fdi su caso Barbato, 'Sala ha dovere di chiarire' (Di sabato 3 aprile 2021) Milano, 3 apr. (Adnkronos) - "L'inchiesta delle Iene che ha dato ampio eco mediatico a una vicenda già sollevata a partire dal 2017 dalle opposizioni di centrodestra a Palazzo Marino, ha portato all'attenzione pubblica la vicenda della rimozione dell'ex comandante della Polizia locale di Milano Antonio Barbato e la successiva sostituzione con l'attuale. Sono emersi numerosi aspetti e fatti ancora poco chiari e a tratti inquietanti che hanno caratterizzato tutta la vicenda, che ora il sindaco ha il dovere di chiarire di fronte alla cittadinanza". Lo dichiara Andrea Mascaretti, capogruppo Fratelli d'Italia a Palazzo Marino. "Ci preme sapere se, prima di procedere a scegliere una risorsa esterna, siano stati valutati funzionari e dirigenti già dipendenti del Comune di Milano idonei a ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 aprile 2021), 3 apr. (Adnkronos) - "L'inchiesta delle Iene che ha dato ampio eco mediatico a una vicenda già sollevata a partire dal 2017 dalle opposizioni di centrodestra a Palazzo Marino, ha portato all'attenzione pubblica la vicenda della rimozione dell'ex comandante della Polizia locale diAntonioe la successiva sostituzione con l'attuale. Sono emersi numerosi aspetti e fatti ancora poco chiari e a tratti inquietanti che hanno caratterizzato tutta la vicenda, che ora il sindaco ha ildidi fronte alla cittadinanza". Lo dichiara Andrea Mascaretti, capogruppo Fratelli d'Italia a Palazzo Marino. "Ci preme sapere se, prima di procedere a scegliere una risorsa esterna, siano stati valutati funzionari e dirigenti già dipendenti del Comune diidonei a ...

