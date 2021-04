Milano | evade dai domiciliari | arrestato dalla Polfer | denunciata la compagna

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 3 aprile 2021), 3 apr. (Adnkronos) - Gli agenti della polizia Ferroviaria dihannoun 28enne per evasione. Ieri, nel corso dei servizi di vigilanza nella stazione diLambrate, gli agenti hanno notato l'uomo in compagnia di una donna aggirarsi nella stazione. Alla richiesta di esibire un documento hanno risposto di esserne sprovvisti e hanno fornito nomi inventati ai poliziotti che, insospettiti, hanno proceduto ad accertamenti più approfonditi che hanno portato ai loro reali nominativi. Oltre a venire entrambi denunciati per aver fornito false generalità, è emerso che il 28enne era evaso a settembre dagli arrestidal comune di Rho, mentre la 21enne di origine ucraina è stata indagata per favoreggiamento avendo ospitato il compagno durante la latitanza.