(Di sabato 3 aprile 2021) Undi 40 anni è ricoverato in coma e in condizioni gravissime dopo essere caduto da unsul Naviglio della, a , a seguito del cedimento di una. Il ferito era in compagnia ...

Advertising

MilanoSpia : Cede la balaustra del ponte sul Naviglio Martesana: uomo precipita e muore a Milano - bizcommunityit : Cede la balaustra: 40enne precipita dal ponte sulla Martesana e muore - LUCABRAMBILLA24 : Milano, cede la balaustra del ponte sulla Martesana: uomo cade nel vuoto: in fin di vita - bizcommunityit : Cede la balaustra del ponte sul Naviglio Martesana: uomo precipita e muore a Milano - infoitinterno : Cede la balaustra e un uomo cade dal ponte sulla Martesana a Milano: è gravissimo -

Ultime Notizie dalla rete : Milano cede

Un uomo di 40 anni è ricoverato in coma e in condizioni gravissime dopo essere caduto da un ponte sul Naviglio della Martesana, a , a seguito del cedimento di una balaustra. Il ferito era in compagnia ......docente di Teoria e tecnica del documentario turistico presso l'Università degli Studi di-... Nel 2007 conduce su Italia 1 il quiz Azzardo, ma a causa dei bassi ascolti,la trasmissione a ...IL CASOROMA Dietro l'irrigidimento di Bruxelles sul decollo di Ita sembra profilarsi un retroscena assai poco luminoso, sebbene tutto da dimostrare. E cioè che il pressing di Lufthansa ...L'uomo ha fatto un volo di tre metri e sbattuto violentemente la testa. E' morto poco dopo l'arrivo in ospedale ...