Milan | Sky | “Ilicic è una tentazione fortissima | già contatti con il procuratore”

(Di sabato 3 aprile 2021) Josipe il, un matrimonio che potrebbe concludersi con il lieto fine. Secondo quanto riportato dal giornalista di ‘Sky Sport’ Gianluca Di Marzio i rossoneri ci stanno pensando seriamente: unamolto forte per Maldini e Massara. Il rapporto trae Gasperini non è più idilliaco e allora i rossoneri avrebbero già avutocon ildello sloveno. Non ancora con l’Atalanta, ma potrebbero farlo presto:è un obiettivo del. SportFace.

Josip Ilicic e il Milan, un matrimonio che potrebbe concludersi con il lieto fine. Secondo quanto riportato dal giornalista di 'Sky Sport' Gianluca Di Marzio i rossoneri ci stanno pensando seriamente: