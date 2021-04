Milan-Sampdoria, Ranieri: “Siamo venuti per vincere, soddisfatto di quanto fatto” (Di sabato 3 aprile 2021) “Siamo venuti a San Siro per vincere, Siamo un po’ dispiaciuti per il gol nel finale ma che partita della Sampdoria. I ragazzi sono stati volitivi e hanno giocato con sostanza. L’espulsione è stata un’ingenuità e ci ha penalizzato nella ricerca del secondo gol ma la prova c’è stata e sono soddisfatto di quanto fatto”. Così Claudio Ranieri commenta il pareggio dei blucerchiati in casa del Milan, giunto a pochi minuti dal triplice fischio. “Il primo tiro nel nostro specchio è arrivato all’82’ – prosegue il tecnico della Samp, come riportato dal sito del club – c’è stata grande attenzione tattica. Abbiamo lavorato bene sia in fase di pressione che in quella difensiva”. Decisivo il contributo del capitano ... Leggi su sportface (Di sabato 3 aprile 2021) “a San Siro perun po’ dispiaciuti per il gol nel finale ma che partita della. I ragazzi sono stati volitivi e hanno giocato con sostanza. L’espulsione è stata un’ingenuità e ci ha penalizzato nella ricerca del secondo gol ma la prova c’è stata e sonodi”. Così Claudiocommenta il pareggio dei blucerchiati in casa del, giunto a pochi minuti dal triplice fischio. “Il primo tiro nel nostro specchio è arrivato all’82’ – prosegue il tecnico della Samp, come riportato dal sito del club – c’è stata grande attenzione tattica. Abbiamo lavorato bene sia in fase di pressione che in quella difensiva”. Decisivo il contributo del capitano ...

Advertising

SkySport : MILAN-SAMPDORIA 1-1 Risultato finale ? ? #Quagliarella (57’) ? #Hauge (87’) ? SERIE A – 29^ giornata ??… - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: AC Milan 0-1* Sampdoria *(Quagliarella 57‘) #SSFootball - CarolRadull : Serie A Fixtures Milan vs Sampdoria 1.30pm Atalanta vs Udinese 4pm Benevento vs Parma 4pm Cagliari vs Verona 4p… - _lorenzo_22 : “Siamo di un’altra categoria” Il presidente della squadra dell’altra categoria: #MilanSampdoria #MilanSamp #Milan… - MilanPress_it : Pioli nella conferenza post-partita ?? -