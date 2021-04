Migranti: legale intercettato, ‘grave lesione dei diritti di difesa, non lasceremo correre’ (Di sabato 3 aprile 2021) Palermo, 3 apr. (Adnkronos) – “Quello che è successo è una grave lesione dei diritti della difesa. E’ uno schiaffo al diritto in generale ma in particolare al diritto di difesa. Non lasceremo correre, né io né la collega Serena Romano”. A dirlo all’Adnkronos è l’avvocato Michele Calantrapo, uno dei legali intercettati con la giornalista Nancy Porsia nell’ambito dell’inchiesta di Trapani sulle ong. “La norma è chiara – spiega – l’articolo 103 del Codice di procedura penale non ammette deroghe”. “Mi lascia davvero perplesso questo modus operandi – spiega – non è pensabile che in uno stato diritti, i diritti della difesa vengano minati in questo modo. I magistrati hanno intercettati anche i miei interpreti in un processo a Palermo in cui difendevo un ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 3 aprile 2021) Palermo, 3 apr. (Adnkronos) – “Quello che è successo è una gravedeidella. E’ uno schiaffo al diritto in generale ma in particolare al diritto di. Noncorrere, né io né la collega Serena Romano”. A dirlo all’Adnkronos è l’avvocato Michele Calantrapo, uno dei legali intercettati con la giornalista Nancy Porsia nell’ambito dell’inchiesta di Trapani sulle ong. “La norma è chiara – spiega – l’articolo 103 del Codice di procedura penale non ammette deroghe”. “Mi lascia davvero perplesso questo modus operandi – spiega – non è pensabile che in uno stato, idellavengano minati in questo modo. I magistrati hanno intercettati anche i miei interpreti in un processo a Palermo in cui difendevo un ...

