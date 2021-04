(Di sabato 3 aprile 2021) Roma, 3 apr. (Adnkronos) – “L’diconferma che molte Ong hanno aiutato di fatto il traffico di clandestini verso l’Italia. Alcuni insorgono per le intercettazioni che avrebbero violato dei diritti. In altri casi quelli che si indignano sono stati zitti, eppure le intercettazioni in tante occasioni sono state utilizzate in maniera arbitraria della magistratura. Questa volta invece sono io a dire che bisogna tutelare il lavoro investigativo che mette in luce il ruolo ambiguo di molti settori della sinistra e di tante Ong che insieme hanno agito contro la sicurezza e contro gli interessi del nostro Paese”. Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Migranti: Gasparri, 'tutelare inchiesta Trapani su Ong'... -

