Migranti: Costa, ‘troppe intercettazioni non solo per giornalisti’ (Di sabato 3 aprile 2021) Roma, 3 apr. (Adnkronos) – “Ogni anno 130.000 utenze vengono intercettate in media per due mesi ciascuna, e molte conversazioni finiscono sui giornali. Nel silenzio generale. Ma ora che ad essere intercettati sono giornalisti, apriti cielo. Meglio tardi che mai!”. Lo scrive su Twitter Enrico Costa, deputato e responsabile Giustizia di Azione. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 3 aprile 2021) Roma, 3 apr. (Adnkronos) – “Ogni anno 130.000 utenze vengono intercettate in media per due mesi ciascuna, e molte conversazioni finiscono sui giornali. Nel silenzio generale. Ma ora che ad essere intercettati sono giornalisti, apriti cielo. Meglio tardi che mai!”. Lo scrive su Twitter Enrico, deputato e responsabile Giustizia di Azione. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

infoitinterno : Migranti: Costa, 'troppe intercettazioni non solo per giornalisti' - TV7Benevento : Migranti: Costa, 'troppe intercettazioni non solo per giornalisti'... - levaclau : Bravo. Io mi fiderei di + di quella specie di oracolo che, venuti meno i migranti, oggi ha detto “riaperture laddov… - Frances17420274 : @sg_gallo @CarloCalenda @Enrico__Costa @LAnnibali @riccardomagi Giustamente, Enrico Costa, deputato della commissio… - cesarebrogi1 : RT @AngiKappa: #migranti Evacuata bimba di 7 anni da nave #OpenArms Da 4 giorni con oltre 200 a bordo chiede porto. Intanto a Leuca (Puglia… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Costa Dai porti adriatici continuano i respingimenti e le riammissioni Parliamo dei porti italiani lungo la costa adriatica, zone "grigie", coni d'ombra, dove vengono ...consente di denunciare che nei porti adriatici le violazioni dei diritti delle persone migranti e ...

Iannone: "Basta sbarci al porto di Salerno" ...che chiede al ministro se "risulta che il salvataggio sia stato operato dalla nave turca a 20 miglia dalla costa della Grecia ma che le Autorità locali, rifiutandosi di far sbarcare i migranti in ...

Migranti: Costa, 'troppe intercettazioni non solo per giornalisti' Il Tempo Migranti, Cagliari: rientra in Italia prima del tempo previsto, arrestato 33enne algerino E’ ritornato in Italia con gli ultimi sbarchi dei giorni scorsi nelle coste del Sulcis, nonostante fosse stato respinto dal territorio nazionale nel gennaio del 2020. È per questo che un algerino di ...

Libia e Mediterraneo: operazione-bavaglio contro i giornalisti scomodi La “Dabbashi &Co.” I fratelli Dabbashi erano,e forse sono tuttora, i “re dei trafficanti” di esseri umani: Ahmad e Mehemmed erano infatti responsabili dell’80 % delle partenze di migranti dalle coste ...

Parliamo dei porti italiani lungo laadriatica, zone "grigie", coni d'ombra, dove vengono ...consente di denunciare che nei porti adriatici le violazioni dei diritti delle personee ......che chiede al ministro se "risulta che il salvataggio sia stato operato dalla nave turca a 20 miglia dalladella Grecia ma che le Autorità locali, rifiutandosi di far sbarcare iin ...E’ ritornato in Italia con gli ultimi sbarchi dei giorni scorsi nelle coste del Sulcis, nonostante fosse stato respinto dal territorio nazionale nel gennaio del 2020. È per questo che un algerino di ...La “Dabbashi &Co.” I fratelli Dabbashi erano,e forse sono tuttora, i “re dei trafficanti” di esseri umani: Ahmad e Mehemmed erano infatti responsabili dell’80 % delle partenze di migranti dalle coste ...