Migranti | Camera penale Trapani | ‘chiarimenti su intercettazioni tra giornalisti e legali’

Palermo, 3 apr. (Adnkronos) – La Camera penale di Trapani chiede "chiarimenti" sulle intercettazioni delle conversazioni di alcuni giornalisti nell'ambito dell'inchiesta della inchiesta della Procura di Trapani sulle ong che soccorrono i Migranti nel Mediterraneo. "Occorre comprendere chi (e per quale motivo) abbia palesemente violato la chiara regola del codice di procedura penale intercettando – sia pure indirettamente – la conversazione di un difensore nell'esercizio delle proprie funzioni difensive", si legge in una nota. "Dalle captazioni delle conversazioni della giornalista – avvenute, pare, con sistemi di geolocalizzazione- – afferma la nota – gli inquirenti hanno registrato, e trascritto nei brogliacci, le conversazioni della Porsia con il suo ...

