Migranti | Biloslavo | ' io intercettato? Noi giornalisti non abbiamo mica l' immunità' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 3 aprile 2021) Palermo, 3 apr. (Adnkronos) - "Posso essere sincero? Tutto questa vicenda mi sembra una tempesta in un bicchiere d'acqua... Non esiste l'ca, come quella dei parlamentari. E la Polizia non è la Stasi. Poi, diciamolo pure: male non fare, paura non avere". Così l'inviato del Giornale Faustocommenta con l'Adnkronos la notizia delle intercettazioni della Procura di Trapani nei confronti della giornalista Nancy Porsia e di altri cronisti, tra cui lo stesso, che da anni si occupa di migrazioni e terrorismo. "La mia è l'opinione di un giornalista che è stato interrogato dal Kgb in Russia e che doveva essere ucciso in Afghanistan... - dice l'inviato - Ma non ingigantirei questa vicenda". "In realtà, a parte Nancy Porsia che è stata indubbiamente intercettata - dice - il sottoscritto ...