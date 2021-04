METEO sul dopo Pasqua invernale | rischio NEVE e GELO TARDIVO

(Di sabato 3 aprile 2021)verso il freddo.Ilche ci aspetta in questa prima parte d’aprile è davvero incredibile, da montagne russe. Presto dovremo di nuovo fare i conti con freddo, maltempo e ritorno dell’inverno,il caldo anomalo eccessivo che ha colpito l’Italia, ma anche molte nazioni dell’Europa. Il fronte freddo ed instabile, che attraverserà l’Italia durante il weekend di, preparerà il terreno per una successiva pulsazione gelida direttamente dal Circolo Polare Artico. La colata d’aria molto fredda punterà il cuore dell’Europa, penetrando probabilmente in pieno anche verso il Mediterraneo. L’affondo meridiano della saccatura fredda artica sarà favorito dall’anomala posizione molto settentrionale dell’anticiclone atlantico, che rimarrà sbilanciato tra Islanda e Groenlandia. In tal modo, l’aria fredda sarà ...

Ilche ci aspetta in questa prima parte d'aprile è davvero incredibile, da montagne russe. Presto ... Nuovi impulsi freddi saranno comunque ancora in agguatofinire della settimana.fatto che grazie a Chi l'ha visto? esistono una legge sugli scomparsi e un commissario ... Read More- torna il freddo dopo Pasqua, con neve e gelate: ecco dove 3 Aprile 2021 Addio all'...Tendenza meteo per Aprile. Dopo metà mese tornano le piogge Il mese di aprile appena iniziato potrebbe è destinato a riservarci non poche sorprese sotto il profilo meteorologico. E' atteso a brevissim ...