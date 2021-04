Meteo Roma: previsioni di domenica 4 aprile, bel tempo a Pasqua (Di sabato 3 aprile 2021) I Meteorologi prevedevano per questo weekend alcune piogge e cielo coperto per la giornata di oggi, sabato 3 aprile. La giornata di domani invece sarà migliore secondo quanto riferito dagli esperti de IlMeteo.it. Il Meteo di domenica 4 aprile 2021 a Roma mostra una giornata segnata dal bel tempo. I Romani potranno quindi godere del cielo sereno per la giornata di Pasqua. Anche le temperature saranno molto gradevoli, infatti la massima arriverà attorno ai 19°C. Vediamo nei particolari quali sono le previsioni per la giornata di Pasqua. previsioni Meteo di domenica 4 aprile a Roma Le ... Leggi su romanotizie24 (Di sabato 3 aprile 2021) Irologi prevedevano per questo weekend alcune piogge e cielo coperto per la giornata di oggi, sabato 3. La giornata di domani invece sarà migliore secondo quanto riferito dagli esperti de Il.it. Ildi2021 amostra una giornata segnata dal bel. Ini potranno quindi godere del cielo sereno per la giornata di. Anche le temperature saranno molto gradevoli, infatti la massima arriverà attorno ai 19°C. Vediamo nei particolari quali sono leper la giornata didiLe ...

