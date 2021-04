METEO Italia. Ritorno del freddo con TEMPORALI, GRANDINE e anche la NEVE (Di sabato 3 aprile 2021) METEO SINO AL 9 APRILE 2021, ANALISI E PREVISIONE Cambia il METEO sull’Italia, con l’anticiclone caldo scalzato sotto la spinta di correnti più fredde ed instabili in discesa dal Nord Europa. Un fronte perturbato sta attraversando l’Italia, scaricando rovesci e TEMPORALI in rotta verso il Centro-Sud. L’intromissione d’aria più fredda esalta i fenomeni temporaleschi, con anche grandinate specie lungo le zone interne e i versanti adriatici. La fase di METEO instabile proseguirà per la Pasqua, quando si accentuerà l’afflusso di correnti più fredde nord-orientali. Le precipitazioni tenderanno a spostarsi verso il Sud. Il tempo migliorerà al Centro-Nord, in attesa di un successivo impulso perturbato a carattere freddo che raggiungerà il Settentrione nel ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 3 aprile 2021)SINO AL 9 APRILE 2021, ANALISI E PREVISIONE Cambia ilsull’, con l’anticiclone caldo scalzato sotto la spinta di correnti più fredde ed instabili in discesa dal Nord Europa. Un fronte perturbato sta attraversando l’, scaricando rovesci ein rotta verso il Centro-Sud. L’intromissione d’aria più fredda esalta i fenomeni temporaleschi, congrandinate specie lungo le zone interne e i versanti adriatici. La fase diinstabile proseguirà per la Pasqua, quando si accentuerà l’afflusso di correnti più fredde nord-orientali. Le precipitazioni tenderanno a spostarsi verso il Sud. Il tempo migliorerà al Centro-Nord, in attesa di un successivo impulso perturbato a carattereche raggiungerà il Settentrione nel ...

