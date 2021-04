Meteo Italia al 17 aprile, tra Anticiclone e temporali (Di sabato 3 aprile 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Il cedimento dell’Alta Pressione è cominciato. Un cedimento dovuto a una massa d’aria fredda proveniente da nord, i cui effetti si percepiranno maggiormente tra domenica di Pasqua e lunedì di Pasquetta e che farà da apripista a un’azione artica ancor più imponente nel corso della prossima settimana. A tal proposito stiamo registrando ulteriori aggiustamenti nella traiettoria dell’irruzione, che a quanto pare potrebbe essere meno diretta e in quanto tale provocare minori precipitazioni mentre sotto l’aspetto termico confermiamo un tracollo delle temperature che da qui a qualche giorno perderanno circa 15-20°C. Nel lungo termine, direzione metà aprile, dobbiamo introdurre alcune interessanti novità. Andranno confermate nel tempo, questo è ovvio, ma rispetto ai giorni scorsi i modelli matematici propongo ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 3 aprile 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Il cedimento dell’Alta Pressione è cominciato. Un cedimento dovuto a una massa d’aria fredda proveniente da nord, i cui effetti si percepiranno maggiormente tra domenica di Pasqua e lunedì di Pasquetta e che farà da apripista a un’azione artica ancor più imponente nel corso della prossima settimana. A tal proposito stiamo registrando ulteriori aggiustamenti nella traiettoria dell’irruzione, che a quanto pare potrebbe essere meno diretta e in quanto tale provocare minori precipitazioni mentre sotto l’aspetto termico confermiamo un tracollo delle temperature che da qui a qualche giorno perderanno circa 15-20°C. Nel lungo termine, direzione metà, dobbiamo introdurre alcune interessanti novità. Andranno confermate nel tempo, questo è ovvio, ma rispetto ai giorni scorsi i modelli matematici propongo ...

