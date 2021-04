Messina | imprenditore dona 500 colombe pasquali al personale sanitario

(Di sabato 3 aprile 2021) Unazione di 500in segno di gratitudine e riconoscenza per il prezioso lavoro svolto da centinaia di persone impegnate nella campagna anti covid in provincia di: un notopalermitano del settore ha inviato stamane 500artigianali made in Sicily nei centri vaccinali di, Milazzo e Patti.in regalo in segno di riconoscenza Medici, infermieri, farmacisti, amministrativi, informatici, psicologi, operatori sanitari, volontari della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana e delle associazioni ogni giorno senza sosta garantiscono la massima efficienza nel vaccinare, in sicurezza, più cittadini possibili. “Un gesto che assume ...

MDiretta : Messina, imprenditore siciliano dona 500 colombe pasquali al personale sanitario impegnato nelle vaccinazioni

...e Patti Una donazione in segno di gratitudine e riconoscenza per il prezioso lavoro svolto da centinaia di persone impegnate nella campagna anti covid in provincia di: un noto...