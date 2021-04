Messa Sabato Santo in diretta tv oggi 3 aprile 2021: orario, canale e live streaming rosario (Di sabato 3 aprile 2021) Poche ore a Pasqua e anche oggi i fedeli avranno modo di seguire le varie funzioni religiose in televisione. La festività ormai alle porte è la seconda che gli italiani vivranno ai tempi del Coronavirus, ma vediamo dove verrà trasMessa la liturgia per questo Sabato Santo e a che ora. Leggi anche: Frasi Sabato Santo 2021: Messaggi di auguri e immagini da condividere su WhatsApp e Facebook Messa Sabato Santo 3 aprile 2021: orario e canale Su Tv2000 (canale 28 e 157 di Sky) si può seguire l’intera funzione religiosa. Alle 13.50 verrà trasMessa la celebrazione Mariana da Lourdes “I sette dolori di Maria”, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 3 aprile 2021) Poche ore a Pasqua e anchei fedeli avranno modo di seguire le varie funzioni religiose in televisione. La festività ormai alle porte è la seconda che gli italiani vivranno ai tempi del Coronavirus, ma vediamo dove verrà trasla liturgia per questoe a che ora. Leggi anche: Frasiggi di auguri e immagini da condividere su WhatsApp e FacebookSu Tv2000 (28 e 157 di Sky) si può seguire l’intera funzione religiosa. Alle 13.50 verrà trasla celebrazione Mariana da Lourdes “I sette dolori di Maria”, ...

Advertising

CorriereCitta : #Messa Sabato Santo in diretta tv oggi 3 aprile 2021: orario, canale e live streaming rosario #sabatosanto #3aprile - opusdeich : #SabatoSanto: il giorno del grande #silenzio Il Sabato Santo è l'unico giorno dell'anno in cui non si celebra la… - PaoloNazareth : #nazarethfamigliadidio #cattolici #cattolico =============================== DOMENICA 4.4.2021 ?VEGLIA E S. MESSA D… - FantinoLuciana : RT @padremarcosj: MESSA 03 APRILE: SABATO SANTO - VEGLIA PASQUALE Domani celebrerò alle 19.00, per necessità e intenzioni particolari comm… - dentrolaparola : S.MESSA DELLA NOTTE PASQUALE questa sera, sabato 3 aprile, in diretta dalla chiesa provvisoria di Vigarano Mainarda… -