Meriti il carcere per aver difeso tuo padre | la figlia di Ilenia Fabbri insultata sul web

Insulti e minacce sul web. Di questo sono state vittime Arianna Nanni, la figlia di Ilenia Fabbri, la 46enne uccisa nella sua casa di Faenza, nel Ravennate, lo scorso 6 febbraio, e l'attuale fidanzata del padre Claudio, l'uomo in carcere con l'accusa di essere il mandante del delitto. "Meriti il carcere per aver difeso il padre assassino", "Ergastolo, a lui e alla figlia", "Ti mettessero al rogo senza passare dal via", questi i messaggi che le donne, le quali ora vivono insieme nella casa del 54enne Nanni, hanno ricevuto in queste settimane via social a cui vanno sommate le centinaia di insulti ricevuti direttamente sul profilo del presunto mandante. Attraverso l'avvocata Veronica ...

